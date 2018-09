Niet langer gratis OV voor alle Schiedamse minima

Schiedam gaat het gratis openbaar vervoer voor alle minima in de gemeente schrappen. Per 1 oktober aanstaande mogen alleen 65-plussers met een laag inkomen nog gratis met de bus, metro of tram reizen.

Het gratis OV voor minima ging in 2015 van start. De laatste tijd zijn steeds meer minima gebruik gaan maken van het gratis openbaar vervoer. Daarop heeft de RET de kosten opnieuw berekend. Op deze manier doorgaan zou de gemeente Schiedam bijna anderhalf miljoen euro per jaar kosten.

Dat is volgens Schiedam te duur. Daarom is gekeken naar een alternatief. Alleen minima van boven de 65 jaar mogen gratis gebruik blijven maken van het OV. Voor andere leeftijdsgroepen zijn genoeg goedkope alternatieven beschikbaar, zoals fietsen.

Als alleen minima tot 65 jaar gratis gebruik mogen maken van het openbaar vervoer, kost dat rond de 45 duizend euro tot april volgend jaar.

Om Schiedamse minima toch mobieler te krijgen, onderzoekt de gemeente Schiedam of het fietsenplan uitgebreid kan worden. Dat geldt nu al voor jongeren onder de 18 en gaat mogelijk ook gelden voor de groep 19 tot 64-jarigen. Voor de jeugd uit gezinnen met lage inkomens is er nu de regeling 'een fiets voor iedereen', waarbij jongeren een goede opgeknapte fiets krijgen.

Woest

De Partij van de Arbeid in Schiedam is woedend op het voornemen. "Dit past niet bij een G40 gemeente", zegt de partij op haar website. "En de genoemde alternatieven zijn badinerend en slecht doordacht."

De PVDA heeft ook kritiek op het feit dat de gemeenteraad zich nog niet over het voorstel heeft kunnen uitspreken. "Is het niet aan de raad om te beslissen of het te duur is?", vraagt de plaatselijke PvdA. "Welke keuzes we maken, waar we als stad ons geld aan uitgeven? Waarom is er geen raadsvoorstel voorgelegd? Trek daarom deze brief in en kom met een voorstel in plaats van een collegebrief."