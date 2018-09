Nida: plan Dijkhoff heeft racistische insteek

De Rotterdamse partijen Nida en PvdA hebben fel gereageerd op het plan van kamerlid Klaas Dijkhoff (VVD) om criminaliteit in probleemwijken dubbel te bestraffen. "Dit plan heeft een racistische insteek", vindt Nourdin el Ouali van Nida.

Het gaat om wijken waar meer dan 50 procent van de inwoners van niet-westerse afkomst is, de werkloosheid en de criminaliteit hoog liggen en het opleidingsniveau laag is. Volgens El Ouali is het eerste criterium racistisch.

"Vrouwe Justitia is niet voor niets geblinddoekt. Dit is meten met twee maten", zegt El Ouali. Hij roept de Rotterdamse fractievoorzitter van de VVD Vincent Karremans op om hier afstand van te nemen.

Geen afstand

Karremans weigert de fractieleider in de Tweede Kamer af te vallen. "Ik steun zijn voorstel om een onderzoek te doen naar dit Deense model. We moeten elkaar niet meteen betichten van racisme, maar de problemen in probleemwijken aanpakken."

"We moeten toejuichen dat Dijkhoff een voorstel doet om deze problemen aan te pakken, dat kinderen in een probleemwijk dezelfde kansen krijgen als kinderen in een goede wijk"", zegt Karremans.

De Partij van de Arbeid, dat samen met de VVD in de Rotterdamse coalitie zit, reageert ook kritisch. "Zoiets gaan we in Rotterdam niet doen. Dit is een racistisch proefballonnetje van Dijkhoff en gevaarlijke stemmingmakerij", reageert raadslid Co Engberts.

Leefbaar-fractievoorzitter Joost Eerdmans noemt het een 'bühneverhaal' van de VVD. "Wij zijn voor hardere straffen over de hele linie van jeugdcriminelen en dat werkt in probleemwijken aantoonbaar."