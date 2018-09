Deel dit artikel:











Ouders die kinderen thuishouden kunnen boete krijgen School

Leerplichtambtenaren in Zuid-Holland Zuid mogen straks dwangsommen opleggen voor het thuishouden van kinderen die eigenlijk naar school moeten. Een proef met de boetes in Gorinchem en Leerdam is geslaagd. De dwangsommen vormen een aanvulling op andere mogelijkheden, zoals het inschakelen van Bureau Halt of de Sociale Verzekeringsbank.

De Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J) in Zuid-Holland Zuid startte in 2016 met de mogelijkheid om een dwangsom op te leggen van maximaal tweeduizend euro per dag. Tijdens de proef is geen enkele boete uitgedeeld, omdat het dreigen ermee genoeg was 'om een schoolinschrijving te bespoedigen', schrijft de gemeente Gorinchem. Ouders die hun kinderen van een leerplichtige leeftijd thuishouden krijgen eerst een waarschuwing. Daarna volgt een dwangsom van honderd euro per dag. Dat bedrag gaat elke dag omhoog tot een maximale hoogte van tweeduizend euro. Hoeveel kinderen er in onze regio niet naar school gaan, is niet helemaal duidelijk. In Gorinchem ging het aan het einde van het schooljaar 2016/2017 om drie gevallen.