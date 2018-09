Politie haalt wrak van de weg: 'Jammer dat het ijzerdraadje brak'

Brommobielen staan al bekend om hun lawaaierige motortjes. Maar dit exemplaar in Rotterdam-Hoogvliet moet ook behoorlijk hebben gerammeld. Agenten zagen het barrel afgelopen zaterdag rijden met klepperende motorkap.

De bestuurder had hem net gekocht en reed ermee op de Groene Kruisweg. Mogelijk zag het wagentje er bij de aankoop iets beter uit. De motorkap zat toen nog vast.

Maar het ijzerdraadje waarmee de voorkant was vastgemaakt, was tijdens het rijden losgeraakt. De politie vond het geen goed idee om zo de weg op te gaan en nam het brommobiel in beslag.

De bestuurder bleek ook geen rijbewijs te hebben. Hij was al vier keer eerder staandegehouden zonder geldige papieren.