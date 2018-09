Onderzoek naar terugkeerbeleid terroristenafdeling De Schie

De Inspectie Justitie en Veiligheid bekijkt of de nieuwe regels voor de terroristenafdeling van de Rotterdamse gevangenis De Schie werken. Het kabinet voerde de nieuwe aanpak onlangs in om te voorkomen dat gedetineerden radicaler de gevangenis uitgaan dan ze erin gingen.

Bij binnenkomst wordt elke veroordeelde terrorist onderzocht. Speciaal getrainde medewerkers bekijken hoe de gedetineerde denkt en in hoeverre hij zijn ideeën wil verspreiden.

Vervolgens maken ze een speciaal toegesneden plan om de gevangene te deradicaliseren. Daar hoort ook werken bij. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de gedetineerde weer kan terug kan terugkeren in de maatschappij.

De inspectie wil weten of dat veilig gebeurt. Onderzocht wordt of de gevangenen wel goed worden voorbereid op een terugkeer in de maatschappij. Wanneer het onderzoek klaar is, is nog niet bekend.