Kasteel van Rhoon neemt de bruiloften over van uitgebrande restaurant Abel

Het Kasteel van Rhoon gaat de geplande bruiloften en feesten van het uitgebrande restaurant Abel in Poortugaal zo veel mogelijk overnemen. Horeca-ondernemer Ad Janssen van Het Kasteel van Rhoon springt zijn noodlottige collega's en familieleden bij. Zijn moeder is ook een Abel.

Toen hij hoorde dat restaurant Abel was afgebrand, heeft hij gelijk gebeld met de familie Abel. "Ze waren helemaal overstuur. Alles is weg, alles is verbrand. Dit is heel triest."

Meesterkok Ad Janssen werd woensdagochtend om vier uur wakker door vuurwerk-geknal en loeiende sirenes. "Dat moet een grote brand zijn", dacht hij in zijn bed, "want het bleef maar loeien." Niet veel later kreeg hij een appje dat Abel was afgebrand. "Jezus mina, het is hun levenswerk en ze hebben een prachtige zaak opgebouwd. Het zou je maar gebeuren, dan verdwijnt de grond onder je voeten."

De horeca-ondernemer biedt meteen zijn hulp aan, als collega én als neef van Remco Abel. "Je moet ook meteen weer zakelijk denken, want het is een drukke periode en ze hebben veel partijen op komst."

"Tuurlijk hoef ik daar geen seconde over na te denken. Overal waar ik kan helpen, zal ik dat zeker doen. Zo zijn we nu bezig met de komende dagen en gelukkig kunnen we bijspringen."

Abel-schorten

Personeel van Abel en Het Kasteel van Rhoon bellen met aanstaande bruidsparen en bespreken wat de mogelijkheden zijn en wat er aangepast moet worden. Personeel van Abel heeft al aangeboden te helpen. "Ik heb gezegd dat ze dat dan wel doen in Abel-schorten", zegt de huidige uitbater van Het Kasteel van Rhoon.

De familie Abel runt een tweede restaurant, Tasman, in Rhoon. Ook daar zullen geplande feesten naartoe worden verplaatst.

"Deze week is geregeld. En zo gaan we naar de volgende week, de week erop en de week daarop. We moeten zorgen dat de gasten die bij Abel geboekt hebben een onvergetelijke dag krijgen en als we daar een steentje aan bij kunnen dragen, doen we dat graag."

Echt zeer

Veel inwoners van Poortugaal zijn ook geschokt en komen naar de Albrandswaardsedijk om de gevolgen van de verwoestende brand met eigen ogen te zien. Velen van hen hebben er meerdere feestjes gevierd. "Ik hoorde het vanochtend en ik schrok ervan", zegt één van hen. Een man overziet met de fiets aan zijn hand het zwartgeblakerde terrein. "Ik heb alles zien opbouwen. Echt alles. Het doet echt zeer".