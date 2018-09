Deel dit artikel:











Rijkswaterstaat pakt kuil aan in rivierbodem bij Spijkenisserbrug Zinkstuk bij Spijkenisserbrug (Foto: Paul Martens/Rijkswaterstaat)

Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de bodem van de Oude Maas bij de Spijkenisserbrug. Er is een tien meter diepe kuil in uitgesleten door het drukke scheepvaartverkeer. Door het gat zou de Spijkenisserbrug instabiel kunnen worden.

Een aannemer vult de kuil met 140 duizend kuub zand en legt er grote matten op die verdere beschadiging van de belangrijke scheepvaartroute van de Noordzee naar Dordrecht moeten voorkomen. De matten zijn gemaakt van wilgentakken en speciaal waterdoorlaatbaar textiel. Ze worden ten noorden van de Spijkenisserbrug te water gelaten. Vervolgens worden er stenen op gestort. De matten hebben samen een oppervlakte van zes voetbalvelden. Niet alleen de bodem wordt aangepakt. Ook op het talud ten noorden van de brug bij Spijkenisse worden stenen gestort. Die moeten de dijk versterken. De scheepvaart heeft geen last van de werkzaamheden in de Oude Maas, verwachten Rijkswaterstaat en het Waterschap Hollandse Delta. De werkzaamheden duren naar verwachting tot 1 december.