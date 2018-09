Deel dit artikel:











Wielrenster Jeanne Korevaar opgeroepen voor WK in Oostenrijk Jeanne Korevaar (l) samen met Anna van der Breggen (r)

Wielrenster Jeanne Korevaar uit Groot-Ammers is opgeroepen voor de WK-wegwedstrijd in Innsbruck van de Nederlandse wielerploeg. Zij vervangt in Oostenrijk Sabrina Stultiens, die niet kan starten.

Op de website van de Koninklijke Wieler Unie (KWU) geeft bondscoach Thorwald Veneberg aan dat hij het jammer vindt dat Stultiens niet kan starten. "Maar het biedt wel kansen voor de opkomende generatie. Jeanne heeft al laten zien dat zij het World Tour niveau aan kan." De 21-jarige Korevaar is niet de enige regiorenster in de ploeg. Chantal Blaak, Lucinda Brand, Jos van Emden en junior Casper van Uden behoren ook tot de ploeg.