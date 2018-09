Deel dit artikel:











Ereprijzen voor honkballer Collins en softbalster Franka Darryl Collins Onaïsha Franka

Honkballer Darryl Collins van Neptunus (binnenkort te bewonderen in de Verenigde Staten) en softbalster Onaïsha Franka uit Capelle aan den IJssel, zijn woensdagavond in de prijzen gevallen. Tijdens het Super6-toernooi* in Hoofddorp werd Franka de meest veelbelovende speelster van het afgelopen seizoen. Collins werd de meest veelbelovende jeugdspeler.

De prijs werd uitgereikt in het ETO Ballpark in Hoofddorp. Voor 17-jarige Collins zijn de afgelopen maanden sowieso een aaneenschakeling van mooie momenten. Afgelopen maand tekende hij een contract bij de MLB-club Kansas City Royals, terwijl hij vorig jaar pas zijn debuut maakte voor de hoofdmacht van Neptunus. Na de Holland Series met Neptunus, vertrekt hij naar de Verenigde Staten. Onaïsha Franka speelde voor het Capelse Euro Stars, voordat zij vertrok naar haar huidige team; Sparks uit Haarlem. Voor zowel het Nederlands team U19 en U22 nam zij ook deel aan twee softbal EK's. Naast de twee regiospelers kregen softbalster Roos-Marijn Kramer en honkballer Sem Robberse ook een onderscheiding in Hoofddorp. *Super6-toernooi