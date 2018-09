'Je kunt heel goedkoop even op vakantie naar Marokko'

Wie komend weekend naar het Museumpark in Rotterdam gaat, waant zich in Marokkaanse sferen. Het plein naast museum Boijmans van Beuningen is dan omgetoverd in Djemaa el Fna. Net als op het centrale plein van Marrakesh staan er tijdens het culturele festival eettentjes en is er muziek en dans.

Het begon enkele jaren geleden allemaal met een idee van Joost Maaskant, die ook de drijvende kracht is achter de Pleinbioscoop op het Museumplein. Hij was in Marrakesh en zag daar hoe het Djemaa el Fna-plein in de avonduren verandert van een toeristische hotspot in een openluchtrestaurant. "Ik dacht: kunnen we dat niet een keer in Rotterdam doen?"

En nu beleeft Djemaa el Fna Rotterdam alweer de zesde editie. Bezoekers kunnen na betaling van zes euro entreegeld genieten van Marokkaanse hapjes, de traditionele klanken van bijvoorbeeld Dakka Marrakchia, klassieke Amazigh-tunes en een literair programma van schrijver Mohammed Benzakour en stadsdichter Derek Otte.

Er is verder comedy, theater en een programma voor kinderen, met onder meer een hiphop-workshop. En voor wie wat bijbetaalt is er een culinair podium waar workshops zijn van tv-chef Mounir Toub en Zina Aboud, schrijver van het kookboek Mijn Syrische Keuken.

Rotterdams festival

"En toch is het een typisch Rotterdams festival", zegt Maaskant. "Het is voor iedereen." "Je kunt even heel goedkoop op vakantie dit weekend", vult mede-organisator Ineke Kruisinga aan. "Met name de schemering is een magisch moment van lampjes, rook en geuren. Als je langzaam de zonsondergang meepakt proef je echt de sfeer bij ons."

Djemaa el Fna Rotterdam is van vrijdag 21 tot en met zondag 23 september.