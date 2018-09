Deel dit artikel:











Man gewond bij aanrijding met metro in Rotterdam Prins-Alexander Aanrijding met metro aan Hoofdweg in Rotterdam (MediaTV)

Op de Prins Alexanderlaan in Rotterdam is woensdagavond een man onder de metro terecht gekomen. Het slachtoffer zat volgens de politie in een rolstoel.

De aanrijding gebeurde op de kruising met de Hoofdweg. Het slachtoffer is met beenletsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het metrostel ontruimd. Het autoverkeer in de richting van Capelle aan den IJssel wordt omgeleid via het Graskruid. Hoe de aanrijding kon gebeuren is niet duidelijk.