Feyenoord Futsal na strafschoppen en tien goals uitgeschakeld in de beker Feyenoord Futsal in actie tegen ZVV Eindhoven

Het zaalvoetbalteam Feyenoord Futsal (voorheen TPP-Rotterdam) is woensdagavond in het Topsportcentrum in Rotterdam uitgeschakeld in de KNVB Beker. In een zeer vermakelijke wedstrijd werd het tegen ZVV Eindhoven in de reguliere speeltijd: 5-5, maar verloren de Rotterdammers de strafschoppenserie met 3-2.

De doelpunten aan Feyenoord-zijde kwamen op naam van Felix Verhaar (drie), Mo Amin Chaali en Jaouad el Jacoubi. Mo Amin Chaali en Wessel Verhaar scoorden de twee strafschoppen. Felix Verhaar en Mo Amin Chaali misten. Vermakelijke eerste helft

De ploeg, die sinds dit seizoen de naam en het logo van Feyenoord draagt, was voor rust qua doelpuntenproductie al aardig op dreef. De Rotterdammers kwamen met 1-3 achter, maar bogen dat voor rust om in een 4-3 ruststand. Toen waren er aan beide kanten al twee rode kaarten gevallen. Eindhoven komt steeds terug

In de tweede helft werd er minder gescoord, maar was er nog genoeg te zien voor het publiek. Vlak na rust scoorde Eindhoven namelijk de 4-4, gevolgd door de 5-4 van Felix Verhaar (net als Wessel Verhaar een broer van Sparta-speler Thomas Verhaar). Niet heel veel later werd het wel meteen weer 5-5. Die stand bleef tot het einde van de reguliere speeltijd op het bord staan, waardoor er strafschoppen genomen moesten worden. Eindhoven won die strafschoppenserie met 3-2 en gaat een ronde verder in het bekertoernooi.