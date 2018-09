Deel dit artikel:











Losgebroken koe banjert door tuinen in Alblasserdam Foto: Peter Stam/Alblasserdamsnieuws Foto: Peter Stam/Alblasserdamsnieuws Foto: Peter Stam/Alblasserdamsnieuws

Een jonge koe heeft woensdagavond in Alblasserdam even aan de vrijheid mogen proeven. Het dier was weggelopen uit een weiland en ging aan de wandel door het Damdorp.

De koe kon volgens Alblasserdamsnieuws.nl ontsnappen door een sloot over te steken achter de Savornin Lohmanweg. Het dier stak de Van Hogendorpweg over en belandde in de voortuinen van de huizen aan de Groen van Prinstererstraat. Omstanders en politieagenten konden het dier vangen en terugbrengen naar het weiland.