Grote brandoefening in duinen Rockanje

De brandweer Rotterdam-Rijnmond heeft woensdagavond in de duinen van Rockanje een grootschalige duinbrandoefening gehouden. Daarvoor werden vier tankautospuiten en een peloton van de vrijwillige brandweer ingezet.

Bijzonder was het gebruik van een kilometer lange slang met gaatjes die zorgde voor een watergordijn rondom het brandende gebied. Op die manier moet uitbreiding worden voorkomen. De slang is twee jaar geleden speciaal voor de brandweer Rotterdam-Rijnmond in Duitsland gemaakt.

Volgens Jan Tuns van de brandweer is regelmatig oefenen belangrijk: "We hebben afgelopen zomer een flink aantal natuurbranden gehad en de gevolgen daarvan kunnen groot zijn. Behalve schade aanrichten aan de natuur kan zo'n brand zich snel uitbreiden naar bewoond gebied of bijvoorbeeld een camping."

Bij duinbranden is de watervoorziening vaak een probleem, zegt Tuns. "Zeewater kan niet gebruikt worden, dat is slecht voor je materiaal en de zee is bovendien moeilijk bereikbaar. Dus moeten we op zoek naar sloten of vaarten in de omgeving en hebben we vaak lange slangen nodig."

Om de oefening zo realistisch mogelijk te maken werden rookmachines gebruikt.