Mensen komen in actie voor afgebrand restaurant Abel in Poortugaal

De familie Abel uit Poortugaal kan rekenen op veel steun, nadat woensdag hun restaurant en woonhuis in vlammen zijn opgegaan. Inmiddels zijn er twee crowdfundingsacties opgezet om de familie en het restaurant te helpen.

Een van de acties is opgezet door Clenn en Priscilla. Zij trouwden vorig jaar bij Abel in Poortugaal. Toen zij het nieuws van de brand woensdag hoorden, zijn ze meteen in actie gekomen.



"Het is triest, zeker voor de eigenaren. Maar ook voor de mensen die hier getrouwd zijn: die hebben mooie herinneringen aan Abel. We vinden dat het snel weer opgebouwd moet worden, zodat ze aan de slag kunnen", legt Priscilla uit.

De teller van hun doneeractie staat inmiddels op nog geen tweeduizend euro. Lang niet genoeg om een nieuw Abel te kunnen opzetten, weet het stel. "We hopen dat mensen de actie nog zoveel mogelijk gaan delen", legt Priscilla uit. "En we zoeken sponsoren, die een mooie bijdrage kunnen leveren."

Zo kan Clenn via zijn werkgever de familie een camerasysteem met inbraakbeveiliging voor inkoopprijs aanbieden. "Wellicht zijn er meer bedrijven die op deze manier iets kunnen betekenen", hoopt het stel.

Of de familie Abel verzekerd is, is bij het Priscilla en Clenn niet bekend. "Maar je bent een ondernemer", vertelt Clenn. "Bij een brand ga je er nooit op vooruit, maar zal je er altijd op moeten toeleggen."