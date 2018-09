Deel dit artikel:











Sliedrechtse Amy (21) onder het mes in Spanje Amy in bed op haar kamer

Het belooft een spannende dag te worden voor de 21-jarige Amy de Wit uit Sliedrecht. Donderdag wordt zij geopereerd in een ziekenhuis in het Spaanse Barcelona. De operatie, die 75 duizend euro kost, is mogelijk gemaakt door crowdfunding.

Amy veranderde in korte tijd van een bruisende studente pedagogiek in een volledig aan bed gekluisterde zieke. Ze heeft sinds haar geboorte het Ehlers Danlos Syndroom (EDS), een ziekte aan het bindweefsel. Tot 2016 kon Amy daar goed mee leven en raakte er alleen af en toe iets uit de kom. Nu tast de ziekte ook haar halswervels aan. "In haar nek wordt iets afgekneld waardoor haar hersenen slecht functioneren. Ze kan geen geluid verdragen, ze kan geen licht verdragen, ze kan geen emotie verdragen", vertelde vader Ron eerder op Radio Rijnmond.

Lees ook: Ouders zieke Amy (21) starten crowdfunding: 'We zijn volop strijdbaar' De ouders van Amy vonden in Spanje een neurochirurg die bekend is met de ziekte. Hij wil Amy opereren. De operatie moet in Spanje, omdat in Nederland geen mogelijkheid is zittend een MRI-scan te maken. In het geval van Amy moet dat om de problemen met haar halswervels goed te kunnen zien. De operatie staat gepland voor donderdagochtend. Volgens moeder Annemieke zal de operatie minimaal zes uur duren.

