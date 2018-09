Deel dit artikel:











Drie keer meer meldingen over Rotterdam The Hague Airport Foto: Marten van Dijl (ANP)

Het aantal meldingen over Rotterdam The Hague Airport is in de afgelopen drie maanden sterk toegenomen. Dat meldt DCMR milieudienst Rijnmond.

In het derde kwartaal van dit jaar kwamen bij de DCMR bijna 15 duizend klachten binnen over herrie van startende en landende vliegtuigen, maar ook over laagvliegend verkeer. Dit is drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar, toen er nog geen vijfduizend keer geklaagd werd. Uit een overzicht blijkt dat meer dan duizend mensen melding hebben gemaakt van geluidsoverlast. De meeste klachten komen uit Bergschenhoek, Rotterdam en Schiedam. Ook blijkt dat twee mensen samen goed zijn voor bijna twintig procent van de klachten. Zij deden meer dan 2500 meldingen.