Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie blazen samenwerking nieuw leven in

Leefbaar Rotterdam en het Forum voor Democratie gaan weer samenwerken. Binnenkort gaan de twee partijen in gesprek om samen op te trekken voor de Provinciale Statenverkiezing, volgend jaar.

Eerder werd al samengewerkt voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar dat leverde veel kritiek op van andere partijen. Tijdens de vorming van de coalitie werd de samenwerking stopgezet.

Leefbaar belandde alsnog buiten de coalitie, ondanks dat het de grootste partij van de stad is.



Joost Eerdmans, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam noemt de samenwerking met Forum voor Democratie een logisch gevolg. "We hebben altijd gezegd dat we bereid zijn om de alliantie tijdelijk op te heffen als we in het college zouden komen met D66. Dat is geblokkeerd, er is zelfs geen gesprek met ons geweest. Dan is de consequentie dat we die alliantie gewoon voortzetten."

Provinciale Staten

De samenwerking betekent dat Leefbaar Rotterdam de partij van Thierry Baudet steunt voor de Provinciale Statenverkiezingen, die op 20 maart 2019 op de planning staan. "Het zou een stemadvies zijn van ons om dan op Forum voor Democratie te stemmen", vertelt Eerdmans. "Die oproep gaan we ook doen naar onze achterban. Tegelijkertijd heb ik tegen Baudet gezegd dat hij op ons kan rekenen."

Eerdmans blijft voorlopig in de Rotterdamse raad, maar mocht het Forum voor Democratie na de provinciale verkiezingen een plek in de Eerste Kamer krijgen, dan is hij beschikbaar voor de Senaat.