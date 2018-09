El Hamdaoui tekent bij Excelsior: 'Rustig aan opbouwen'

Mounir El Hamdaoui keert terug bij Excelsior. De 34-jarige aanvaller heeft een contract getekend tot het eind van het seizoen. El Hamdaoui trainde sinds twee weken mee bij de club, waar hij ook zijn profcarrière begon.

De spits heeft wel wat in te halen ten opzichte van de spelersgroep. "Als je laat aansluit bij een team, dan heb je een hele voorbereiding gemist. Nu valt het bij mij een mee", zegt hij tegenover RTV Rijnmond. "Vorig seizoen heb ik de laatste wedstrijd gewoon 90 minuten gespeeld. Nu is het 3,5 à 4 maanden later, dat is iets beter dan dat je in het midden van het seizoen instapt."

El Hamdaoui stond afgelopen seizoen onder contract bij FC Twente, maar met in totaal 171 minuten speeltijd werd dat geen succes. Een aantal maanden zat hij zonder club. Er werd over hem geschreven dat hij technisch directeur was geworden bij de Marokkaanse club Chabab Rif Al Hoceima, maar dat bleek niet waar.

Contract

Hij meldde zich bij zijn oude liefde Excelsior en trainde mee met de selectie van Adrie Poldervaart. Ervaren spelers als Ryan Koolwijk, Luigi Bruins en Anouar Hadouir vroegen al snel gekscherend om een contract voor de ervaren aanvaller, die dus terugkeert op het oude nest. "Ik heb vanmorgen mijn handtekening gezet onder een contract. Ik ben blij dat ik hier lekker kan voetballen. Ik heb er zin in bij mijn oude club."

El Hamdaoui maakte als A-junior in het seizoen 2001-2002 zijn debuut in het eerste elftal van Excelsior en tekende aan het eind van die voetbaljaargang zijn eerste profcontract. Later kwam hij uit voor Tottenham Hotspur, Derby County, Willem II, AZ, Ajax, Fiorentina, Malaga CF, Umm-Salal SC, Al-Taawoun en FC Twente. Ook kwam hij drie keer uit voor Oranje onder 21 en vijftien keer voor Marokko.

Bekijk hierboven het interview met El Hamdaoui.