Erasmusbrug kleurt blauw voor Wereld Alzheimer Dag

De Erasmusbrug kleurt vrijdagavond blauw voor Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag wordt extra aandacht gevraagd voor de hersenziekte, waar nog geen medicijn voor is.

Rotterdam heeft het hoogste percentage mensen met dementie in Nederland. Volgens Marco Blom van Alzheimer Nederland is daar een verklaring voor. "Rotterdam is een flink vergrijst gebied, dat zie je eigenlijk in alle grote steden terug", legt hij uit.

"Verder heeft Rotterdam veel mensen met een migrantenachtergrond. Daarvan weten we dat die een iets groter risico hebben op dementie. Dat heeft te maken met andere ziektes, die maken de kans op alzheimer groter. Denk aan diabetes, hart- en vaatziektes en nierfalen. Als je dat in een samenleving veel hebt, heb je uiteindelijk meer mensen met dementie."

Alzheimer Nederland investeert in onderzoek om een medicijn tegen de ziekte te vinden. "Het is een ziekte die al honderd jaar bestaat, waar we nog steeds geen medicijn voor hebben. Er wordt veel onderzoek gedaan. Sommige onderzoekers zeggen dat er over vijf jaar een medicijn kan zijn, anderen zeggen dat het zeker nog twintig jaar duurt."

Dementie van dichtbij

De Rotterdamse Margit werkt al jaren in de dementenzorg, maar nu heeft sinds kort ook haar eigen moeder dementie en is het heel anders. "Wanneer je met je werk te maken hebt met mensen met dementie, weet ik niet hoe ze normaal waren. Nu is het je moeder."

Margit neemt het haarzelf kwalijk, dat ze de dementie niet eerder heeft geconstateerd bij haar moeder. "Ik vond het heel confronterend dat ik het niet zag. Vorig jaar is de diagnose gesteld, maar als ik nu terugkijk, zie ik dat het tien jaar geleden waarschijnlijk al begonnen is."

Nu de diagnose is gesteld, merkt Margit dat ze haar moeder goed kan helpen. "Voor mijn zussen is het soms wat lastiger, omdat zij niet zo goed weten hoe ze ermee om moeten gaan. Mijn vader zei laatst: "Margit snapt waar het over gaat en die raakt de gevoelige snaar. Lastige kwesties moet zij maar met mama bespreken, want dat krijgt zij beter voor elkaar dan wij.' Dat vond ik heel mooi."

Vergeet-mij-nietje

De kleur blauw voor de Erasmusburg is niet zomaar gekozen, het is de kleur van een Vergeet-mij-nietje. Naast de blauwgekleurde brug worden er ook allerlei activiteiten georganiseerd, zoals Alzheimercafé waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en er naar muziek geluisterd kan worden.