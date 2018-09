Deel dit artikel:











Spierings vervangt Breinburg bij Sparta Stijn Spierings

Spartaan Stijn Spierings keert vrijdag in de uitwedstrijd tegen TOP Oss terug in de basis. De middenvelder vervangt Gregor Breinburg, die tegen FC Den Bosch in de basiself stond. Voor de rest verandert Henk Fraser niets ten opzichte van het met 2-0 gewonnen duel met de Brabanders.

Dat betekent dat de aanvalslinie wederom ingevuld zal worden door Lars Veldwijk en Mohamed Rayhi. Jeugdexponent Halil Dervisoglu zal opnieuw op de bank plaatsnemen. Fraser beschikt verder over een fitte selectie. Alleen de langer geblesseerde Mark Veenhoven en Ragnar Ache zijn niet beschikbaar. TOP Oss - Sparta begint vrijdagavond om 20:00 uur en is live te volgen via RTV Rijnmond. Bekijk hierboven het interview met Roy Kortsmit, voorafgaand aan het duel.