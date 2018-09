Cruiseschip AidaPerla vrijgegeven

Het cruiseschip AidaPerla, waar donderdagmorgen niemand op of af mocht vanwege buikgriep, is rond 12.30 uur vrijgegeven. Passagiers mogen het schip weer verlaten.

De kapitein heeft aan de passagiers laten weten dat alles weer in orde is. Er zijn vooral Duitse passagiers aan boord. In totaal zijn er 3,5 duizend passagiers op het schip en duizend personeelsleden.

De afgelopen dagen hebben zeventig mensen zich gemeld bij de ziekenboeg van de Aida Perla met buikgriepverschijnselen. Mogelijk zijn die verschijnselen veroorzaakt door het norovirus.

Het schip vertrekt vrijdagmorgen.