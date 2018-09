Anonieme havenbaron schenkt kunstwerk aan Boijmans

Museum Boijmans Van Beuningen krijgt een cadeau: een groot sculptuur uit 2017 van de Nederlandse kunstenaar Mark Manders. De schenker, een havenbaron, wil anoniem blijven.

Dry Clay Head on Concrete Floor, zoals het kunstwerk heet, is een groot beeld van een hoofd. Sjarel Ex, de directeur van het museum, zag het werk voor het eerst op een kunstbeurs in Basel. Hij vond het kunstwerk meteen passen tussen de museumcollectie.

"Een eis is dat beelden van voren net zo spannend moeten zijn als van achteren. Het beeld heeft een duidelijke voor- en achterkant: een verfijnde en een ruige kant", legt Ex uit.

"Ook doet het gespleten hoofd denken aan het surreële in onze collectie. In het bijzonder aan de beelden van Dalí die gaan over het onbewuste, zoals Vénus de Milo aux tiroirs en Tête otorhinologique de Vénus."

Korte crowdfunding

Nadat Ex het kunstwerk zag, werd er al snel een crowdfundingsactie opgezet om het werk naar Rotterdam te halen. Deze was net gestart toen een kunstliefhebber met Rotterdamse roots het werk zag en besloot het in zijn geheel te financieren voor Museum Boijmans Van Beuningen.

Ex is er er erg enthousiast over: "Het werk toont het menselijke handelen in dubio, in tegenstellingen: de twee helften, plus en min, het harde en het zachte, het bewuste en onbewuste. Zijn visie vertelt over het 'mens zijn'", vertelt Ex. "Je voelt bijna dat het beeld iets aan jou vertelt."