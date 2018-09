Straatroof, woninginbraak en diefstal in Bureau Rijnmond

Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio Rijnmond, besteedt donderdag onder andere aandacht aan een straatroof, woninginbraak en diefstal. Politie en justitie roepen in het tv-programma de hulp in van het publiek.

Zo zie je in de uitzending twee mannen die inbreken bij een woning aan de Piccolo in Rotterdam. De mannen klimmen over de schutting, maar hebben niet door dat daar een camera hangt.

Straatroof

Er wordt ook aandacht besteed aan twee straatroven. Eén aan de Teilengerstraat en één aan het IJmeer in Rotterdam. Bij die laatste werd een 57-jarige man gevolgd door een groep jongeren. Aan het IJmeer werd hij mishandeld en werd zijn telefoon gestolen. Eerder die avond had de man een woordenwisseling met de groep jongeren bij metrostation Beurs.

Afleidingsmanoeuvre

Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een vrouw wiens pinpas gestolen is bij de Jumbo aan het Populierenhof in Sliedrecht. Op de parkeerplaats vroegen een man en een vrouw met een uitgevouwen landkaart in welke plaats zij zich bevonden. Zodra het slachtoffer afgeleid was, werd haar pinpas gestolen.

Bureau Rijnmond begint donderdagmiddag rond 17:20 uur en wordt tot vrijdag 17:00 uur elk uur herhaald.