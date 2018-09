Henk Fraser over Sparta: 'Niet altijd never change a winning team'

Sparta werkt met een bijna geheel fitte selectie toe naar het duel tegen TOP Oss van vrijdag. Alleen Ragnar Ache en Mark Veenhoven ontbreken. Het gaat wel beter met de twee. "Ik hoop ze binnen een paar weken bij de groep te hebben", zegt Fraser.

Fraser gaat tegen TOP Oss niet veel veranderen in zijn opstelling. Stijn Spierings lijkt wel te gaan starten in plaats van Gregor Breinburg. "Jij zag net dat er een poppetje anders stond, dus er zal niet overdreven veel veranderen."

Fraser is niet per se voorstander van 'never change a winning team'. "Ik denk dat ik een trainer ben die probeert te voorkomen dat je net te lang bent doorgegaan.

Afgelopen weekend was dat al zo'n keuze. Toen moest ik kiezen voor een zeer talentvolle jonge spits (Halil Dervisoglu) of voor Mohamed Rayhi en Deroy Duarte."

Bekijk hierboven heel het interview met Fraser.