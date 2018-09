Deel dit artikel:











Playlist Muziek voor Volwassenen 22-09-2018 muziek-voor-volwassenen-01

Album van de Week is "Out Of The Blues" van Boz Scaggs.

Rode draad is het album "Box Of The Blues" met muziek van o.a. Eddie Clearwater, Rory Block, Wilson Pickett en Solomon Burke. Documenten: PlaylistDerksen180922