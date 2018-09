FC Dordrecht werkt toe naar 'MVV-uit' en hoopt op eerste drie punten

FC Dordrecht in training

FC Dordrecht neemt het morgen op tegen MVV. Afgaande op de laatste training van FC Dordrecht reist trainer Gèrard de Nooijer met een fitte groep naar Maastricht. Dan hoopt het de eerste overwinning van het seizoen te behalen.

Tot nu toe werd alleen tegen Helmond Sport gelijkgespeeld en ging de rest van de wedstrijden verloren.

Trainer Gèrard de Nooijer houdt ondanks de matige resultaten hoop. "We moeten niet in paniek raken. We hebben een aantal heel goede clubs tegen ons gehad: Jong Ajax, NEC en Twente.

Nu krijg je MVV. Zij presteren een beetje wisselend. Het is ook een ploeg die niet makkelijk scoort. Dan moeten we zorgen dat de organisatie goed staat en dan kunnen we hopen op een paar uitvallen."

De wedstrijd van FC Dordrecht begint om acht uur en is uiteraard live te volgen op Radio Rijnmond.

Bekijk hierboven heel het interview met De Nooijer én een gesprek met Jeremy Cijntje.