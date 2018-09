Rotterdamse kinderopvangorganisatie stopt met gebruik elektrische bolderkar

Kinderopvang KindeRdam stopt meteen met de inzet van elektrische bolderkar na het dramatische ongeval in Oss. De organisatie heeft zo'n zeventig vestigingen in Rotterdam en omgeving.

"We hebben de leverancier gebeld. Die start een onderzoek. Tot die tijd worden ze buiten gebruik gehouden", zegt Els Maasdam, directeur-bestuurder bij KindeRdam. Kinderopvang Partou, die ook enkele vestigingen in Rotterdam heeft, blijft wel gebruikmaken van de wagentjes.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) zegt dat het lastig is om nu met oordelen over stints te komen. ''Alles moet onderzocht worden. Het is ook aan de kinderdagverblijven om daarin een afweging te maken. Ik snap wel dat ze er over nadenken.''



Medeleven

In het hele land is geschokt gereageerd op het dodelijke ongeval in Oss. Premier Rutte zei diep geraakt te zijn door het drama. Koningin Maximà betuigde haar medeleven.

Bij de botsing met een trein kwamen vier kinderen tussen 4 en 11 jaar om het leven. Twee van hen kwamen uit hetzelfde gezin. Een ander kindje uit het gezin en een kinderleidster raakten zwaargewond.

Knuffels en bloemen

Bij de spoorwegovergang groeit de berg knuffels en bloemen voor de slachtoffers van het ongeluk met de stint. Er liggen zelfs snoepjes voor de vijf kinderen die bij het ongeluk betrokken waren. Vier kinderen kwamen om het leven.

De overgang is afgeschermd en een deel van de straat is afgesloten vanwege het onderzoek dat plaatsvindt. Bij de afzettingshekken laten rouwende mensen hun tekenen van medeleven achter. Ook leeftijdgenootjes van de basisschoolkinderen leggen kaarten en briefjes neer.