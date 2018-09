Ghys en De Ketele aan de start van Wooning Zesdaagse

Het Belgische duo Robbe Ghys en Kenny De Ketele zal in januari aanwezig zijn tijdens de Wooning Zesdaagse. Daarnaast maakt Maikel Zijlaard zijn debuut tussen de elite. Eerder werd al bekend dat Nikki Terpstra zou deelnemen. De Zesdaagse vindt van 3 januari tot en met 8 januari plaats in Ahoy Rotterdam.

De Ketele en Ghys zullen in Rotterdam rijden in de kleuren van hoofdsponsor Wooning Keukens en Badkamers. Wedstrijdleider Peter Schep: "Wij willen graag kampioenen aan de start en met De Ketele-Ghys hebben we de beste ploeg van Europa nu aan boord."

Nieuwe Zijlaard

Maikel Zijlaard zal, samen met ervaren renner Nick Stöpler, tijdens de Zesdaagse voor het eerst zijn opwachting maken tussen de gevestigde namen. De neef van Michael Zijlaard en de kleinzoon van Joop Zijlaard wordt door Schep met open armen ontvangen.

"Hij heeft zich via de Hart van Holland Talents Cup al in de picture gereden en daarnaast heeft hij bij zijn eerste jaar in het Pro-Continentale Axeon Hagens Berman van ploegleider Koos Moerenhout erg veel indruk op de weg gemaakt. Wij denken dat hij er klaar voor is om te debuteren bij de elite", sluit Schep af.

Eerder werd al bekend dat Niki Terpstra weer aan de start zal verschijnen van de Zesdaagse. Kaarten voor het evenement in Ahoy zijn al in de verkoop.