Inbreker kijkt recht in camera in Rotterdam Zevenkamp Inbraak_Piccolo_03_1827 Inbraak_Piccolo_04_1827 Inbraak_Piccolo_02_1827 Inbraak_Piccolo_01_1827

Twee mannen breken in in een woning aan de Piccolo in Rotterdam Zevenkamp. Beide mannen zijn gefilmd, maar één inbreker staat er erg goed op: hij kijkt recht in de camera! Bekijk de video: