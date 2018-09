Deel dit artikel:











Zes tieners achtervolgen en mishandelen vijftiger Beroving_vijftiger_01_1827 Beroving_vijftiger_04_1827 Beroving_vijftiger_03_1827 Beroving_vijftiger_02_1827

Een groep van zes jongens heeft woorden met een 57- jarige man in Rotterdam Centrum. De man stapt in de metro en de groep ook. Als hij uitstapt bij metrostation de Tochten in Rotterdam Zevenkamp wordt hij mishandeld en beroofd. Het slachtoffer heeft geen schijn van kans. Bekijk de video: