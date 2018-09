'Alsnog excuses Aboutaleb aan Zwarte Piet-activisten'

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam moet alsnog zijn excuses maken aan 200 Zwarte Piet-activisten. Dat zegt Jerry Afriyie. De groep van 200 werd in november 2016 opgepakt omdat zij niet mochten demonstreren in Rotterdam tijdens de intocht van Sinterklaas.

Afriyie stapte donderdag naar de bestuursrechter. Hij vindt dat Aboutaleb de demonstratie destijds ten onrechte heeft verboden. "We zijn veel te veel geframed als gewelddadig."

De burgemeester vaardigde op 12 november 2016 een noodbevel uit, omdat hij een confrontatie vreesde tussen de Zwarte Piet-activisten enerzijds en Feyenoord-hooligans en extreem-rechtse groepen anderzijds.

Rotterdam zegt niet op de hoogte te zijn geweest dat de activisten naar de stad kwamen en daardoor acuut moest reageren. De advocate van de gemeente zei dat er graag was meegewerkt aan een betoging. "Maar dan had het wel van tevoren moeten worden gemeld. Dat het uit de hand liep, hebben de activisten aan zichzelf te wijten."

Beschermen

Advocaat Wil Eikelboom zegt namens de activisten dat er geen gevaar was. "Die andere groepen zaten in Maassluis. Het had dus prima gekund in Rotterdam. Bovendien, als er gevaar dreigt vind ik dat de burgemeester de activisten moet beschermen en niet moet oppakken."

Eikelboom gaf de bestuursrechter nog een doordenkertje mee. "Waarom zou je de intocht van Sinterklaas wel beschermen en die van Zwarte Piet-activisten niet?" De bestuursrechter: "U ziet de intocht ook als een demonstratie?" Eikelboom: "In zekere zin is dat ook een mening, over de rol van Zwarte Piet."

Draaiboek

De activisten zeggen dat zij ook pas laat wisten, dat zij gingen betogen. "Wij werken niet met draaiboeken. Wij kijken eerst of er sowieso Zwarte Pieten worden gebruikt." Op hun beurt verwijten ze de gemeente dat die niet in een vroeg stadium kenbaar had gemaakt dat de demonstratie verboden was.

Rotterdam zegt dat bewust te hebben gedaan, uit angst dat er dan juist tegenacties zouden komen. "We wilden geen kat- en muisspel."

Zo vlogen de verwijten over en weer in de rechtszaal. De Rotterdamse bestuursrechter maakt binnen zes weken bekend of de demonstratie in 2016 al dan niet terecht is verboden.