Informatiebijeenkomsten sloop Tweebosbuurt gaan door

Woningcorporatie Vestia stopt niet met het informeren van de bewoners in de Tweebosbuurt in Rotterdam-Zuid over het slopen van bijna zeshonderd woningen. Dat heeft wethouder Bas Kurvers donderdag gezegd tegen de gemeenteraad.

Zeven partijen in de Rotterdamse gemeenteraad willen dat Vestia stopt, omdat het besluit over de sloop nog niet definitief is. In november moet de gemeenteraad er nog over stemmen. De partijen vinden dat de woningcorporatie de bewoners in verwarring brengt. Kurvers vindt dat het informeren juist wel moet doorgaan om een goed beeld te krijgen van de woonwensen van de bewoners. Er zijn nu acht informatiebijeenkomsten geweest, maar ook is er een spreekuur in de wijk en zijn er gesprekken bij de bewoners thuis. De wethouder heeft toegezegd dat hij Vestia zal vragen niet te stellen dat het plan al definitief is. Begin juli stemde het vorige college in met de sloop van bijna zeshonderd woningen. Hiervoor in de plaats komen 374 nieuwe woningen. Vorige week keerde de wijkraad van de Afrikaanderwijk zich unaniem tegen de sloopplannen in de Tweebosbuurt.