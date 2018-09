Matador Nikko Norte schrijft avonturiersleven van zich af

Rotterdammer Nikko Norte is de enige stierenvechter die buiten Spanje door Nederland en waarschijnlijk ook Europa en andere westerse landen ooit is voortgebracht en tegen alle verdrukking in corrida-arenacultuurnaam en faam wist te maken op het Iberische schiereiland.

Nederlanders haten 'm omdat ze z'n heroische stap vanuit mishandelings-hysterisch oogpunt niet kunnen en willen begrijpen.

De Spaanse traditionalisten verachten 'm omdat ze denken dat Norte een poseur is, hen bedriegt en als buitenstaander 't sacraal-adpetische toreadorschap ridiculiseert en het levensgevaarlijke vak op de hak neemt.

De avonturier uit de Alexanderpolder met commando- en F-16 pilootopleidingsachtergrond heeft dan ook in z'n 'El Olandes'-matador-periode tussen 1998 en 2005, fysiek en mentaal geknakt als ie was, door alle beschimpingen, zéér ernstige doodsbedreigingen, hoge kosten plus zware verwondingen en dit trainingen, noodgedwongen de falda in de ring moeten gooien.

Z'n dure zwarte toreadorspak met oranje tulpen ging voorgoed aan de wilgen, maar Norte was gewonnen voor de onomstotelijke heroiek en is daarom tot op de dag van vandaag met 'novillada'- en imposante 600 tot 800 en soms 100 kilo zware toro-s oftewel stierenkeuringen op speciale boerderijen in de weer.

Na lang aandringen wist uitgever De Blauwe Tijger Norte te overreden zijn eneververende en ronduit film-waardige waaghalsbestaan te boek te stellen.

Het eerste epos de Dansende Eend geinspireerd door en deels gebaseerd op een Jules Deelder-verhaal is van de persen gerold en komt eind deze maand uit.

Norte's Uruzgan-oorlogsdagboek en het lijvige gezondheidswerkje Holbewonercode volgen verschijnen voor de Kerst

Jack F Kerklaan die ooit de eer had de Olandes-novillo Nikko Norte in Malaga te interviewen en op de Stierendag-uitzenddatum 4 oktober een storm van kritiek uit de ganse regio oogstte, werd door de waterscooter-duurrecordhouder Rotterdams/Schiedams/Vlaardingse hoerecaffer, bij terugkomst in eigen land, als eerste gebeld voor een 'journey down memorylane'-vlogverslag