SP: 'Rijk moet problemen bij Hoekse Lijn vlottrekken'

De SP in de Tweede Kamer wil dat staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur, D66) maatregelen treft om de problemen bij de oplevering van het metrotraject Hoekse Lijn op te lossen.

Volgens de oppositiepartij zijn meer dan honderdduizend mensen de dupe van de zoveelste vertraging en moet het Rijk ingrjipen om het project vlot te trekken.

SP-kamerlid Cem Lacin: "Deze lightrail-verbinding blijft maar vertragen en ondertussen moeten meer dan honderdduizend mensen die langs dit traject wonen, nog maanden met de bus reizen. Ook voor de reizigers die met de boot naar Engeland willen, is dit een flink obstakel. Welke maatregelen wil de staatssecretaris nemen om dit proces te versnellen?"

De oplevering van de metrolijn tussen Schiedam en Hoek van Holland is vorige week voor de derde keer uitgesteld. Dit keer wordt de vertraging veroorzaakt door problemen met de beveiligingssoftware. Al eerder kampte leverancier Bombardier met complicaties bij het bouwen van de spoorbeveiliging.

De ombouw van treintracé naar metrolijn wordt geteisterd door tegenslagen. Door slechte planning en slechte aansturing moest de oplevering al eerder worden opgeschort. Ook valt het project 90 miljoen euro duurder uit. De metropoolregio (MRDH) heeft in 2016 de ombouw en verlenging van het tracé tot het strand van Hoek van Holland goedgekeurd voor een bedrag van 336 miljoen euro.

Ondanks de grote belangen en grote bedragen, weigert staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur ook nu zich te bemoeien met de problemen op de Hoekse Lijn. Volgens haar is dat de afspraak die gemaakt is bij de start van het project, ook al investeert het Rijk veel geld in het project.

De Hoekse lijn had al een jaar geleden in gebruik genomen moeten worden. Voor februari volgend jaar zullen er geen metro's op het traject rijden. Tot die tijd zijn reizigers aangewezen op vervangend busvervoer.