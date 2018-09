Deel dit artikel:











Erasmusbrug nacht afgesloten in beide richtingen

De Erasmusbrug is in de nacht van donderdag op vrijdag in beide richtingen afgesloten. De afsluiting geldt van 00:30 uur tot 06:00 uur.

De brug is dicht omdat de calamiteitenbediening wordt getest. Weggebruikers kunnen omrijden via de Willemsbrug in Rotterdam.