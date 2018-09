Rijnmond Staat Stil bij Alain Verheij

Alain Verheij in de Laurenskerk

Religie lijkt uit het leven van veel mensen te zijn verdwenen, maar stiekem zit het er nog altijd in. We steken kaarsen op, doen schietgebedjes, of koesteren de zondag als rustdag.

En wat te denken van zingende Feyenoordsupporters in de Kuip? Dat is een religieuze ervaring, zegt Alain Verheij uit Rotterdam. "Ik denk dat de kerk vaak jaloers mag zijn op de Kuip." Hij is voetballiefhebber, maar bovenal Theoloog. En jong: 29 jaar.

Dat geeft misschien direct antwoord op de vraag of er in de kerk nog een toekomst is voor de jeugd. Alain Verheij(29) schreef het boek God en Ik, een soort Bijbel voor dummies, en reist nu het land door met lezingen.

Eeuwige hoo

pIk ontmoet hem in Baarn, in de Paaskerk, waar hij het verhaal van Mozes in een eigentijds jasje giet van de eeuwige hoop, voor iedereen, "gelovig, supergelovig of heel erg niet-gelovig."

Een bezoekster reageert enthousiast. "Dit is fantastisch, dit is de toekomst van de kerk: het vertalen van de bijbelverhalen naar het dagelijks leven." Alain Verheij als de verlosser. Als ' Theoloog des Twitterlands '.

Hij had een 'clichématige, christelijke opvoeding' in Krimpen aan den IJssel. Van 'licht vrijzinnig' ging het gezin over naar een bijna sektarische Pinkstergemeente.

Beeldenstorm

"Het was mijn radicale fase, waarin ik ook allemaal cd's letterlijk te prullenbak in gooide. Van Robbie Williams tot Metallica. Zelfs met krassen op de cd, zonder een ander ze niet zou kunnen gebruiken. Een kleine beeldenstorm."

Verheij voelde zich er al snel niet meer thuis. "Het was te hysterisch. Ik werd steeds nuchterder." Hij kon het geloof niet geheel achter zich laten en ging theologie studeren. "Dat gereformeerde raak je toch niet helemaal kwijt: bijbelkennis, bijbelverhalen, dat is nu ook de basis van God en Ik."

Die oude Bijbel, dat gruwelboek met happy end, is volgens Alain Verheij nog steeds van grote waarde. "Het heeft wel een vertaalslag nodig. De plaats en de tijd zijn zo ander. In dat moeras probeer ik paaltjes neer te zetten, zodat mensen zelf hun weg kunnen vervolgen."