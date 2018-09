Deel dit artikel:











Politieactie in Rotterdam-West Foto: MediaTV

Rond het Middellandplein in Rotterdam-West is een politieactie aan de gang. Volgens een verslaggever ter plaatse is een persoon in de boeien geslagen en meegenomen.

Op Twitter heeft een buurtbewoner het over twee arrestaties. Ook is een deel van het plein afgezet. Bij de actie zijn naast politiemensen ook ambtenaren van de Douane aanwezig. De politie kan in het belang van het verloop van de actie nog niets zeggen.