Gewonden en arrestaties na massale vechtpartij bij moskee in Dordrecht

De politie heeft donderdagavond zeker vier mannen opgepakt na een massale vechtpartij in Dordrecht. Op de stoep voor een moskee aan de Merwedestraat brak halverwege de avond een gevecht uit tussen naar schatting dertig personen.

Volgens de politie werd daarbij ook iemand gestoken. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Een met een steekwond en de ander met lichte verwondingen aan het hoofd.

Arrestaties

De politie begon direct een klopjacht naar de verdachten, die waren weggereden in twee voertuigen. Even verderop werden twee auto's tot stoppen gedwongen. Vier mannen zijn aangehouden.

De toedracht van de vechtpartij is nog volstrekt onduidelijk, benadrukt een woordvoerder van de politie. ''Daar wordt onderzoek naar gedaan.''

Bestorming

Twee jaar geleden was er ook een vechtpartij bij de Turkse moskee. Tientallen mensen bestormden het pand toen . Aanleiding voor die bestorming was het belagen van een Koerdisch gezin in de Dordtse Wielwijk, omdat er een Koerdische vlag voor het raam hing.

De daders van de aanval op de moskeegangers kregen later werkstraffen tot tweehonderd uur. Ook moesten ze een schadevergoeding betalen.