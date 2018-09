Taco van den Velde in FC Rijnmond

Deel dit artikel:











Taco van den Velde is vrijdag te gast in FC Rijnmond. De hoofdredacteur van Voetbal International zal in de voetbaltalkshow aanschuiven om te praten over de verrichtingen van onze regioclubs.

Niet alleen Van den Velde zal plaatsnemen. Ook Feyenoord-watcher Dennis van Eersel en analist Geert den Ouden zitten aan tafel. De presentatie van FC Rijnmond is in handen van Etienne Verhoeff. In de talkshow zal onder andere een reportage te zien zijn over de eerste trainingsweek van voormalig Sparta-trainer Dick Advocaat bij FC Utrecht, dat zondag in De Kuip op bezoek gaat bij Feyenoord. FC Rijnmond is vrijdag om 17:16 uur live op TV Rijnmond te zien. De uitzending wordt vervolgens ieder uur herhaald. Op onze Facebook-pagina kun je meepraten tijdens de live-uitzending.