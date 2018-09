Blinker (oud-Feyenoord): 'Hoop dat niet spelen Europees voetbal voordeel geeft'

Nu Feyenoord geen Europees voetbal speelt, denkt oud-speler Regi Blinker dat dit een positief effect kan hebben op de prestaties van de Rotterdamse club in de eredivisie. "Ik hoop dat dit wat voordeel gaat geven in de competitie", zegt hij tegen RTV Rijnmond.

Ook ziet Blinker dat Sven van Beek en Bart Nieuwkoop, verdedigers van Feyenoord, een moeilijke periode bij de bekerwinnaar hebben. "Soms heb je als jonge speler een periode waarin je meer geduld moet hebben, maar ook een beetje geluk dat het meezit", stelt Blinker.

"Van Beek heeft al een goede periode bij Feyenoord gehad. Nieuwkoop heeft ook zijn aandeel gehad in de competities. Het zijn prima spelers, maar ze moeten even geduld hebben."

In het bovenstaande interview gaat Blinker ook in op de prestaties van Sparta en Excelsior, waar hij zeker over te spreken is.