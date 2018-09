Deel dit artikel:











Europa League: Willems met rood eraf tegen Strootman

Voormalig Spartaan Kevin Strootman heeft donderdag met zijn Franse club Olympique Marseille een dure nederlaag geleden in de groepsfase van de Europa League. Eintracht Frankfurt won dit duel in poule H in Stade Vélodrome met 2-1. Bij de Duitsers begonnen oud-Feyenoorder Jonathan de Guzmán en ex-Spartaan Jetro Willems in de basis.

Olympique Marseille kwam na drie minuten al op 1-0 via Lucas Ocampos. Eintracht Frankfurt scoorde de doelpunten pas na rust. Lucas Torró maakte de gelijkmaker (1-1). Luka Jovic bracht de Duitsers op voorsprong (1-2). Dat deed Eintracht Frankfurt wel met tien man, want Willems kreeg na 59 minuten zijn tweede gele kaart. Hij moest er dus af met een rode kaart. Na één speelronde gaat Eintracht Frankfurt samen met het Italiaanse Lazio Roma aan kop in poule H met drie punten. Olympique Marseille, vorig seizoen nog finalist in de Europa League, deelt samen met Apollon Limasol uit Cyprus de laatste plaats in de groep.