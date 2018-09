Sophia Kinderziekenhuis: bedden staan klaar, maar te weinig personeel

Het Rotterdamse Sophia Kinderziekenhuis heeft als enige kinderziekenhuis in het land een transitie-afdeling. Ouders leren op deze bijzondere afdeling de medische zorg voor hun kind deels over te nemen, zodat hun kind sneller mee naar huis kan en dus minder lang in het ziekenhuis hoeft te blijven.

Op deze transitie-afdeling is plaats voor tien kinderen, maar vier bedden blijven noodgedwongen leeg. Want is er een probleem: de afdeling kampt met een tekort aan personeel.

Beroepskrachten die op deze bijzondere afdeling kunnen werken zijn schaars. Daarom wil de afdeling uitbreiden met kinderverpleeg-kundigen.Volgens Gioya Vlug, medewerker Zorg en Kwaliteit, ligt er genoeg mooi werk te wachten voor kinder-IC verpleegkundigen op de afdeling ICK Transitie.

“Het mooie is dat er veel meer contact is met de kinderen, maar ook met de ouders”, zegt Vlug. “Het is niet alleen de fysieke zorg voor het kind. Je bouwt ook echt een band op met de ouders. Het gaat ook om de sociale ontwikkeling van het kind. Daarom is het echt mooi werk.”

Afwijking

Erik Weesie is met zijn vrouw en hun kindje Deborah een langdurige en ook terugkerende gast in het Sophia Kinderziekenhuis. Hun dochtertje had een aangeboren afwijking. De buikwand was niet helemaal gesloten, wat geopereerd moest worden. Nadat het kind daarvan hersteld was en zelfs naar huis kon, bleek dat het meisje ook een slappe luchtpijp had. Wederom moest ze naar het ziekenhuis voor een operatie en intensieve zorg.

Inmiddels is Deborah zodanig van haar operatie hersteld dat ze op de transitie-afdeling kan worden voorbereid op een terugkeer naar huis. “Je leert medicijnen toedienen”, zegt Weesie. ''Ook hebben we een basic life-supportraining gehad, zodat als ze weer een ademstilstand zou krijgen, we weten hoe we dan moeten handelen.”

“Voor ons was deze afdeling een soort van thuiskomen, omdat hier goed gezorgd wordt voor ons dochtertje, maar ook met liefde”, vervolgt Erik Weesie. “Het is heel moeilijk om je kind te moeten achterlaten. Maar ik heb nog twee andere kinderen thuis, die hebben ook aandacht nodig. Ik heb ook zelf mijn rust nodig. Maar als je weggaat voelt het geregeld alsof je hart uit elkaar scheurt.”

Huiselijk

Op de transitie-afdeling wordt zo veel mogelijk een huiselijke situatie nagebootst. Zodra ouders er echt klaar voor zijn, is er zelfs een appartement op de afdeling, waar ouders als de thuiskomst met hun kind als in een generale repetitie kunnen oefenen.

Mooi werk dus, maar het zou nog mooier kunnen zijn als er nog meer kinderen van de zorg-afdelingen van het ziekenhuis naar de transitie-afdeling kunnen. "Kinderverpleegkundigen die dat willen, kunnen zo een dagje met ons mee lopen", zegt Gioya Vlug.