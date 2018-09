Rotterdamse politie traint burgers in opsporen vermiste personen

Als er een zoekactie naar een vermist persoon is, zijn er altijd mensen die graag zelf willen meehelpen. Maar als iedereen dat op eigen houtje doet, kan het al snel onoverzichtelijk worden. Het Rode Kruis coördineert de burgerzin daarom via een bijzonder hulpmiddel: Ready2Help.

Wie zich inschrijft kan worden gebeld als het Rode Kruis ergens veel handen nodig heeft. Dat hoeft niet alleen een vermissing te zijn. Maar voor dat zoeken naar een vermiste is wel wat training nodig en die krijgt iedereen die zich opgeeft. Donderdagavond was er zo’n training op het politiebureau aan het Cor Kieboomplein bij de Kuip in Rotterdam.

Gebied uitkammen

Ongeveer twintig vrijwilligers kregen van de politie en van het Rode Kruis te horen waarom hun hulp zo welkom kan zijn. Een flinke zoekactie betekent voor de politie een flinke aanslag op het aantal medewerkers. Een gebied uitkammen moet met heel wat mensen gebeuren.

Maar er zijn ook veel redenen waarom de politie niet de hulp van burgers inroept. Als er bijvoorbeeld gevaar is voor de vrijwilliger zelf. Als iemand bijvoorbeeld wordt gezocht voor misdaden. Zodra de hulp van burgers wel nodig is, wordt een belcomputer ingezet.

Effectief

Eerst wordt het gebied bepaald waar een zoekactie effectief kan zijn en wordt gekeken hoeveel mensen daar nodig zijn. De belcomputer zoekt de mensen die daar het dichtst bij wonen. Wie gebeld wordt en kan komen, antwoordt met ja. Gemiddeld antwoordt 10 procent van de gevraagde vrijwilligers op dat moment te kunnen helpen. De computer belt net zo lang door tot er genoeg vrijwilligers zijn.

De zoekactie wordt gecoördineerd door de politie. Van tevoren krijgen vrijwilligers te horen of ze speciale kleding mee moeten nemen of bijvoorbeeld een zaklamp.

Nieuwe sporen

Op het politiebureau kregen de vrijwilligers donderdagavond te horen wat ze tijdens het uitkammen van een gebied wel moeten doen en wat ze vooral niet moeten doen. “Zorg dat je zelf geen nieuwe sporen creëert”, zegt cursusleider Martin van de politie. “Dus niet roken, of kauwgom eten. En met je handen op je rug of in je broekzak zoeken.”

Na de uitleg op het bureau gaan de vrijwilligers zelf zoeken. De vrijwilligers stellen zich in 1 lijn op en gaan op commando van de agenten aan de slag. “Het is niet ingewikkeld”, zegt Wouter Bijlsma van het Rode Kruis. “De avond gaat vooral over verwachtingsmanagement. Wat verwacht de politie van de burger en wat kan de burger van de politie verwachten.”

“Het is niet altijd iets vrolijks waar je naar zoekt”, zegt Bijlsma. “Als iemand gevonden wordt kan die overleden zijn.”

Hoge temperaturen

Het afgelopen jaar werd vijf keer de hulp ingeroepen van Ready 2 Help in de regio Rijnmond. Twee keer was dat bij een vermissing. De overige keren was dat in verband met de hitte. Zo werden ouderen bezocht om te kijken of ze het uit konden houden met die hoge temperaturen. “Overal waar het Rode Kruis bij kan helpen en waar veel handen bij nodig zijn kun je voor worden ingezet”, zegt Wouter Bijlsma.

Inmiddels zijn 40.000 mensen ingeschreven bij Ready 2 Help.

​