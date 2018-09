Minuut stilte en rouwbanden bij TOP Oss-Sparta

Voorafgaand aan de wedstrijd TOP Oss - Sparta zal er een minuut stilte worden gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het treinongeluk in de Brabantse plaats. Ook zullen beide teams met rouwbanden spelen.

Bij een botsing tussen een elektrische bakfiets en een trein in Oss kwamen donderdag vier kinderen om het leven. Ook raakten een kind en een volwassene zwaargewond. ''Het is volkomen logisch dat Sparta meewerkt'', reageert Sparta-directeur Manfred Laros, die gisteren contact zocht met TOP Oss-directeur Peter Bijvelds. ''Dit is verschrikkelijk, een tragedie. Hier moet je bij stilstaan.''

Het duel tussen TOP Oss en Sparta is vrijdagavond live te volgen op Radio Rijnmond. Verslaggever Dennis Kranenburg doet vanaf 20:00 uur verslag. Ook zijn we bij MVV Maastricht - FC Dordrecht.