Kinderopvang zet nu bussen en taxi's in voor vervoer kinderen

Na het ongeluk met de elektrische bakfiets donderdag in Oss, waarbij vier kinderen omkwamen, is kinderopvang KinderDam per direct gestopt met het gebruik van de zogenoemde stint.

De organisatie zet sinds donderdag onder meer bussen en taxi's in om de kinderen te vervoeren. Volgens de organisatie zijn ouders blij met de maatregel.

KinderDam heeft 70 vestigingen in Rotterdam en omgeving en heeft 15 stints. Er is per vestiging gekeken hoe het niet gebruiken van de elektrische bakfiets kon worden opgelost.

Oss is in de rouw na het ongeluk. De gemeente buigt zich vrijdag over een mogelijke herdenkingsplechtigheid of een stille tocht.