Gemeente Gorinchem wil van graf verzetsheld monument maken

Het graf van de Gorcumse verzetsheld Richard Navest gaat niet verloren. De gemeente Gorinchem wil van de rustplaats een monumentaal graf maken als de nabestaanden volgend jaar afzien van verlenging van het contract. Dat schrijft het college van Gorinchem in antwoord op raadsvragen.

Gorinchem gaat later dit jaar onderzoeken welke graven in Gorinchem de monumentale status verdienen. Als een graf die status krijgt, mag het niet meer worden aangepast en kan er ook niemand meer worden bijgeplaatst.

Alblasserwaard

Richard Navest, die de bijnaam De Baviaan had, zat in het verzet in Utrecht, de Betuwe en Antwerpen. Later kwam hij bij de ondergrondse in de Alblasserwaard terecht. Daar hielp hij bij de bevrijding van verzetsstrijder Maarten Schakel uit de gevangenis van Schoonhoven. Schakel, later lid van de Tweede Kamer, werd later geëxecuteerd.

De afgelopen jaren werden al eerder vragen gesteld over de toekomst van het graf uit 1984. In 2019 verlopen de rechten van de rustplaats. Het is nog onbekend wat de nabestaanden of rechthebbenden dan willen met het graf op de Algemene Begraafplaats.