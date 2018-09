Wind raast over regio: boom op huis, takken op snelweg

De harde wind die over de regio trekt heeft op diverse plekken voor vernielingen gezorgd.

In Dordrecht is bij het Wantijbad een boom op een huis gevallen. Zodra het weer het toelaat, wordt de boom verwijderd door de gemeente.

In de Aert de Gelderstraat, in het centrum van Dordt, is een boom op vier auto's gevallen. De wagens raakten beschadigd.

Ook werd de A15 richting Gorinchem deels afgesloten omdat er allemaal takken op de weg lagen. Inmiddels is de snelweg weer vrij.

[mark]Heb jij ergens stormschade gezien? Stuur je foto of video naar ons op van de TIP-functie in onze app![/mark]