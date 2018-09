Podcast: 'Uitspraak dat Feyenoord voor de titel gaat is voor de bühne'

Ook deze vrijdagochtend schotelen wij weer een kersverse podcast aan je voor, waarin de sportredactie van RTV Rijnmond praat over de ontwikkelingen in het (regionale) voetbal.

Feyenoord lijkt dit seizoen niet te kunnen aanhaken bij het niveau van Ajax en PSV en de strijd om de landstitel. Toch wordt er wel gezegd door Van Bronckhorst dat ze voor de eerste plek gaan. "Maar het is een slimme man, die ziet het niveauverschil echt wel. Zeggen dat Feyenoord voor de titel gaat is een uitspraak voor de bühne," zegt chef sport Ruud van Os.

Behalve Ruud van Os praten ook Dennis van Eersel, Frank Stout, Cris Rolandus en Jan Jaap Pruysen deze week mee. Het gaat over de fitheid van Nicolai Jorgensen, de terugkeer van El Hamdaoui bij Excelsior en de vraag of het erg is dat Sparta nog niet sprankelt. Ook de slechte competitiestart van FC Dordrecht en het gemis van Europees voetbal in onze regio komen aan bod.

Luister hierboven naar een nieuwe Podcast Rijnmond.