Met spoed gezocht na verwoestende brand: nieuwe trouwlocatie

Anderhalve week voor de grote dag is hun trouwlocatie, restaurant Abel in Poortugaal, tot de grond toe afgebrand. Marloes en Jesse uit Spijkenisse zoeken nu met spoed een nieuwe locatie.

"Ik zit met mijn handen in het haar. En heb veel veel stress en huilbuien. Hoe moeten we nu de dag invullen?," vertelt de getroffen bruid Marloes. Ze is al een jaar met de voorbereidingen bezig. De ceremonie, het eten en het feest voor ruim honderd gasten zou allemaal in Abel plaatsvinden.

Informeel

"We hebben al een optie op het kasteel van Rhoon gekregen, maar ik wil het informeel houden en dit is te statig voor me", zegt Marloes.

Samen met haar partner Jesse is ze op zoek naar een locatie waar je binnen en buiten kunt zijn. Marloes: "Het liefst trouw ik met goed weer buiten. Ergens op Voorne-Putten."

De bruiloft is vrijdag 28 september.